В Донецкой области в результате агрессии РФ разрушено более 300 спортивных объектов

Разрушены и повреждены 66 спортивных сооружений в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

После 24 февраля 2022 в Украине разрушено более 300 спортивных объектов в Донецкой области. На сегодня 66 спортивных объектов здесь имеют повреждения или разрушения. Об этом сообщил на брифинге начальник управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик, передает пресс-служба Донецкой ОВА.



«Наибольшие разрушения в Мариуполе, здесь оккупанты уничтожили отреконструированный плавбассейн «Нептун», который отвечал требованиям проведения международных соревнований не менее чем по 5 олимпийским видам спорта, легкоатлетический манеж, другие спорткомплексы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ряд спортивных объектов уничтожен в Бахмуте. Разрушен современный велокомплекс со специализированной трассой BMX в Лимане.



Ущерб, нанесенный россиянами спортивному хозяйству Донецкой области, оценивается в более чем 3,5 млрд гривен.



Напомним, в Донецкой области за сутки из-за вражеских обстрелов многочисленные разрушения.