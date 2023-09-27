На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів

Зруйновано та пошкоджено 66 спортивних споруд у Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Після 24 лютого 2022 року в Україні зруйновано понад 300 спортивних об'єктів на Донеччині. На сьогодні 66 спортивних об'єктів тут мають пошкодження чи руйнування. Про це повідомив на брифінгу начальник управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Міцик, повідомляє пресслужба Донецької ОВА.



«Найбільші руйнування в Маріуполі, тут окупанти знищили відреконструйований плавбасейн «Нептун», який відповідав вимогам проведення міжнародних змагань не менше ніж з 5 олімпійських видів спорту, легкоатлетичний манеж, інші спорткомплекси», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що низка спортивних об'єктів знищено в Бахмуті. Зруйновано сучасний велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX у Лимані.



Збитки, завдані росіянами спортивному господарству Донецької області, оцінюються у понад 3,5 млрд гривень.



Нагадаємо, на Донеччині за добу через ворожі обстріли численні руйнування.