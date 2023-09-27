Украина реализует проекты защиты энергообъектов, которые никто в мире не делал — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на форуме «Будущее украинской энергетики» озвучил шесть факторов, которые помогут обеспечить стабильность отрасли. Про это написал правительственный квартал.



«Украина сегодня имеет гораздо большее количество систем ПВО. В прошлом году не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем. ПВО стала еще более комплексной и опытной. Продолжаем работать над ее развитием. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее», — подчеркнул Денис Шмыгаль.



Второй фактор, по словам премьер-министра, в России стало меньше ракет. Он отметил, что способность агрессора производить их значительно ниже, чем врагу хотелось бы.



«Произведена крупная ремонтная кампания. И это третий фактор. Есть сегодня в работе семь атомных энергоблоков, еще 2 завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе к началу зимы. На сегодня мы также отремонтировали более 80% магистральных сетей», — отметил глава правительства.



Также премьер обозначил защиту энергообъектов, системную работу с международными партнерами и достаточное количество энергоресурсов. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля этого должно хватить, чтобы люди не испытывали дискомфорта зимой.



«Убежден, что уже сегодня 15 млрд кубометров газа, которые есть в наших хранилищах, станут надежной основой для прохождения отопительного сезона», — подчеркнул Денис Шмыгаль.