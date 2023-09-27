Україна реалізує проекти захисту енергооб'єктів, які ніхто у світі не робив — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на форумі «Майбутнє української енергетики» озвучив шість чинників, які допоможуть забезпечити стабільність галузі. Про це написав урядовий квартал.



«Україна сьогодні має набагато більшу кількість систем ППО. Минулого року не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем. ППО стала ще більш комплексною та досвідченою. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою та ефективнішою», — підкреслив Денис Шмигаль.



Другий фактор, за словами прем'єр-міністра, у Росії поменшало ракет. Він зазначив, що здатність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогові хотілося б.



«Зроблено велику ремонтну кампанію. І це третій чинник. Є сьогодні у роботі сім атомних енергоблоків, ще 2 завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС та гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. На сьогодні ми також відремонтували понад 80% магістральних мереж», – зазначив глава уряду.



Також прем'єр окреслив захист енергооб'єктів, системну роботу з міжнародними партнерами та достатню кількість енергоресурсів. На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля цього має вистачити, щоб люди не відчували дискомфорту взимку.



«Переконаний, що вже сьогодні 15 млрд кубометрів газу, які є у наших сховищах, стануть надійною основою для проходження опалювального сезону», - наголосив Денис Шмигаль.