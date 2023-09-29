На Луганщине не предоставляют медпомощь тяжелым гражданским, врачи лечат раненых военных РФ

В Беловодске Луганской области не оказывают медицинскую помощь местным жителям, врачи занимаются исключительно российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Медицинскую помощь гражданским прекратили оказывать в Беловодске, где под военный госпиталь отвели все помещения больницы. Тяжелые стационарные больные среди местного населения, которые там оставались, отправлены домой», — написал он.



По его словам, штат заполняется российскими врачами, которые лечат раненых оккупантов.



Также глава региона добавил, что вчера (28 сентября — ред.) в больницу Краматорска эвакуировали жителя Невского с сердечным заболеванием. Он уже получает необходимую помощь медиков.



Напомним, во временно оккупированном Рубежном Луганской области работники коммунального предприятия объявили протест из-за годовой задолженности по зарплате.