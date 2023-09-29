На Луганщині не надають медичну допомогу важким цивільним, лікарі лікують поранених військових РФ

У Біловодську Луганської області не надають медичної допомоги місцевим жителям, лікарі займаються виключно російськими окупантами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Медичну допомогу громадянським припинили надавати у Біловодську, де під військовий шпиталь відвели усі приміщення лікарні. Тяжких стаціонарних хворих серед місцевого населення, які там залишалися, відправлено додому», — написав він.



За його словами, штат заповнюється російськими лікарями, які лікують поранених окупантів.



Також глава регіону додав, що вчора (28 вересня — ред.) до лікарні Краматорська евакуювали мешканця Невського із серцевим захворюванням. Він одержує необхідну допомогу медиків.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області працівники комунального підприємства оголосили протест через річну заборгованість із зарплати.