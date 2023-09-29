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На Харьковщине трактористы подорвались на взрывном устройстве: детали

29 сентября 2023, 09:22

На Харьковщине трактористы подорвались на взрывном устройстве: детали

Аграрии вчера, 28 сентября, получили ранения в результате наезда трактора на взрывное устройство в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Около 14:00 вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31-го и 68-ми лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал он.

По словам главы ОВА, работы по разминированию в области продолжаются. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,9 га территории и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.

Напомним, 28 сентября во временно оккупированном Донецке местная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине

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