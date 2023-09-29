На Харківщині трактористи підірвалися на вибуховому пристрої: деталі

Аграрії вчора, 28 вересня, дістали поранення внаслідок наїзду трактора на вибуховий пристрій у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Близько 14:00 поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої вибухнув трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, які були в тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані у стані середньої тяжкості», — написав він.



За словами голови ОВА, роботи з розмінування в області продовжуються. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 2,9 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечні предмети.



Нагадаємо, 28 вересня у тимчасово окупованому Донецьку місцева мешканка постраждала під час підриву на протипіхотній міні.