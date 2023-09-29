Оккупанты готовят к мобилизации 17-летних парней — Лысогор

Во временно оккупированном поселке Хрустальное Луганской области захватчики уже вовсю готовят несовершеннолетних парней присоединиться в ряды ВС РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия», — написал он.



Также глава региона отметил, что оккупанты проводят различные мероприятия, чтобы парни уже в следующем году отправились на войну против Украины.



«Проверяют, все ли они стали на учет в военкоматы и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно скорее их бросить на фронт», — подытожил Лысогор.



Напомним, ранее Лысогор отмечал, что после так называемых первых выборо в регионе ожидается волна мобилизации.