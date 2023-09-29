Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор

У тимчасово окупованому селищі Хрустальне Луганської області загарбники вже готують неповнолітніх хлопців долучитися до лав ЗС РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які наступного року досягнуть повноліття», — написав він.



Також глава регіону зазначив, що окупанти проводять різні заходи, щоб хлопці вже наступного року вирушили на війну проти України.



«Перевіряють, чи всі вони стали на облік у військкомати та пройшли медичні огляди, щоб навесні якнайшвидше їх кинути на фронт», — підсумував Лисогор.



Нагадаємо, раніше Лисогор зазначав, що після так званих перших виборів у регіоні очікується хвиля мобілізації.