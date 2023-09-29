Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор

29 вересня 2023, 10:46

Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор

У тимчасово окупованому селищі Хрустальне Луганської області загарбники вже готують неповнолітніх хлопців долучитися до лав ЗС РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які наступного року досягнуть повноліття», — написав він.

Також глава регіону зазначив, що окупанти проводять різні заходи, щоб хлопці вже наступного року вирушили на війну проти України.

«Перевіряють, чи всі вони стали на облік у військкомати та пройшли медичні огляди, щоб навесні якнайшвидше їх кинути на фронт», — підсумував Лисогор.

Нагадаємо, раніше Лисогор зазначав, що після так званих перших виборів у регіоні очікується хвиля мобілізації.

ТЕГИ

Місця
Луганська область
Люди
Артем Лисогор
Події
Мобілізація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:46
Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор
09:09
На Луганщині не надають медичну допомогу важким цивільним, лікарі лікують поранених військових РФ
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 вересня
20:41
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінка підірвалася на міні
19:08
«Суд ЛНР» засудив українського військового до 19 років колонії
16:20
Кремль шукає охочих зʼїздити на концерт в РФ до роковин анексії територій України — ЦНС
15:55
Росіяни посилюють контроль за мешканцями захопленого РФ Мелітополя
15:43
«Суд ЛНР» позбавив волі українського військового на 20 років
14:19
«ДНР»: У Донецьку через вибух снаряда постраждав чоловік
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
усі новини
12:22
ЗС РФ атакували аграрне підприємство у Херсонській області
12:04
Невдала спроба окупації Тузли: найшла російська «коса» на український камінь
11:22
Атака на Костянтинівку: частина міста поки що залишається без світла
11:19
Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс та 11 артзасобів противника
11:13
Окупанти за добу вдарили по 8 населених пунктах Донецької області: в ОВА показали наслідки руйнувань
11:11
Армія РФ завдала 21 удару по Донецькій області за добу, обстріляно 29 будинків
10:54
Обмінювати монети та банкноти старого дизайну можна до кінця дії воєнного стану
10:49
Найманці ПВК «Вагнер» повертаються до України
10:46
Окупанти готують до мобілізації 17-річних хлопців — Лисогор
10:20
Передавала окупантам локації ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала російського інформатора
09:55
Армія РФ вночі атакувала Костянтинівку: є влучення в адмінбудівлю та склади
09:40
МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України
09:39
У прикордонних населених пунктах Сумської області зафіксували 42 вибухи за добу
09:22
На Харківщині трактористи підірвалися на вибуховому пристрої: деталі
09:11
Російські окупанти обстріляли центр Херсона
09:09
На Луганщині не надають медичну допомогу важким цивільним, лікарі лікують поранених військових РФ
08:44
Окупанти скинули на Невське чотири авіабомби — голова Луганської ОВА
08:32
На Дніпропетровщині через обстріл зруйновано приватний будинок
08:25
На Донеччині протягом доби загинули троє людей, також є постраждалі
08:15
Безпілотник атакував Курську область
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама