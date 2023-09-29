В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города

29 сентября в Бердянске Запорожской области произошел сильный взрыв, его слышали жители всех районов захваченного РФ города. Такое заявление было опубликовано на Telegram-канале руководителя Бердянской ГВА Викторией Галициной.

«Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети», — указано в сообщении.



Также о проблемах с подачей электричества после взрыва в Бердянске сообщил и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

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