Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города

29 сентября 2023, 14:08

В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города

29 сентября в Бердянске Запорожской области произошел сильный взрыв, его слышали жители всех районов захваченного РФ города. Такое заявление было опубликовано на Telegram-канале руководителя Бердянской ГВА Викторией Галициной.

«Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети», — указано в сообщении.

Также о проблемах с подачей электричества после взрыва в Бердянске сообщил и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Бердянск Запорожская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:16
У РФ проблемы с комплектацией «администраций» на захваченных территориях Украины — ЦНС
14:08
В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города
13:32
«Суд ДНР» приговорил украинского военного к 28 годам колонии
10:47
Оккупанты готовят к мобилизации 17-летних парней — Лысогор
09:09
На Луганщине не предоставляют медпомощь тяжелым гражданским, врачи лечат раненых военных РФ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 сентября
20:41
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщина подорвалась на мине
19:08
«Суд ЛНР» приговорил украинского военного к 19 годам колонии
16:20
Кремль ищет желающих съездить на концерт к годовщине аннексии территорий Украины — ЦНС
15:55
Россияне усиливают контроль за жителями захваченного РФ Мелитополя
15:43
«Суд ЛНР» лишил свободы украинского военного на 20 лет
14:19
«ДНР»: В Донецке из-за взрыва снаряда пострадал мужчина
22:57
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 сентября
21:00
В «ЛНР» заявили, что в Кременной от обстрела пострадали три человека
19:36
Появилось новое видео с командующим Черноморским флотом РФ
16:56
В Украине заочно будут судить трех экс-педагогов захваченного Мариуполя
16:53
В Крыму двух граждан Украины приговорили к 15 и 16 годам за «шпионаж»
15:16
Россияне строят ж/д, которая по их плану соединит захваченные РФ Мариуполь, Волноваху и Донецк
13:13
Школы в оккупации действуют как центры пропаганды РФ, где детям промывают мозги — ЦНС
12:57
«ДНР»: в результате атаки на Донецк один мужчина погиб, еще двое гражданских получили ранения
все новости
15:16
У РФ проблемы с комплектацией «администраций» на захваченных территориях Украины — ЦНС
14:43
СБУ сообщила о подозрении российскому «перевозчику» шахедов из Ирана
14:17
В МИД напомнили Орбану размер территории Украины
14:08
В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города
13:43
Россияне сбили свой военный самолет в Запорожской области
13:32
«Суд ДНР» приговорил украинского военного к 28 годам колонии
13:28
Минобороны РФ сообщило о начале осеннего призыва 1 октября
13:15
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
13:13
ВСУ показали, как ударом М777 разбили позицию войск РФ на Бахмутском направлении
12:22
ВС РФ атаковали аграрное предприятие в Херсонской области
12:18
Неудачная попытка оккупации Тузлы: нашла российская «коса» на украинский камень
11:22
Атака на Константиновку: часть города пока остается без света
11:19
Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс и 11 артсредств противника
11:13
Оккупанты за сутки ударили по 8 населенных пунктам Донецкой области: в ОВА показали последствия разрушений
11:11
Армия РФ нанесла 21 удар по Донецкой области за сутки, обстреляны 29 домов
10:54
Обменять монеты и банкноты старого дизайна можно до конца действия военного положения
10:49
Наемники ЧВК «Вагнер» возвращаются в Украину
10:47
Оккупанты готовят к мобилизации 17-летних парней — Лысогор
10:20
Передавала оккупантам локации ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала российского информатора
09:55
Армия РФ ночью атаковала Константиновку: есть попадание в админздание и склады
все новости
ВИДЕО
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама