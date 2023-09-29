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У Бердянську стався сильний вибух, його чули у багатьох районах міста

29 вересня 2023, 14:08

У Бердянську стався сильний вибух, його чули у багатьох районах міста

29 вересня у Бердянську Запорізької області стався сильний вибух, його чули мешканці всіх районів захопленого РФ міста. Така заява була опублікована на Telegram-каналі керівника Бердянської МВА Вікторією Галициною.

«Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі», — вказано у повідомленні.

Також про проблеми з подачею електрики після вибуху у Бердянську повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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