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В ОП рассчитывают провести следующую встречу советников по Формуле мира в конце октября

29 сентября 2023, 19:03

В ОП рассчитывают провести следующую встречу советников по Формуле мира в конце октября

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак надеется провести следующую встречу по украинской Формуле мира на уровне советников лидеров по вопросам нацбезопасности во второй половине октября. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, передает «Укринформ».

Он также рассчитывает, что после этой встречи состоится подготовка и проведение Глобального саммита мира.

В июне в Копенгагене состоялась встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с советниками по национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии, а также представителями Еврокомиссии и Евросовета.

Вторая встреча на уровне советников состоялась 5–6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, где было представлено более 40 стран.

Также в Украине проходят встречи на уровне послов по конкретным пунктам Формулы мира.

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