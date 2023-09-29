В ОП рассчитывают провести следующую встречу советников по Формуле мира в конце октября

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак надеется провести следующую встречу по украинской Формуле мира на уровне советников лидеров по вопросам нацбезопасности во второй половине октября. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, передает «Укринформ».



Он также рассчитывает, что после этой встречи состоится подготовка и проведение Глобального саммита мира.



В июне в Копенгагене состоялась встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с советниками по национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии, а также представителями Еврокомиссии и Евросовета.



Вторая встреча на уровне советников состоялась 5–6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, где было представлено более 40 стран.



Также в Украине проходят встречи на уровне послов по конкретным пунктам Формулы мира.