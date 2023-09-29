У ОП розраховують провести наступну зустріч радників з Формули миру наприкінці жовтня

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається провести наступну зустріч щодо української Формули миру на рівні радників лідерів з питань нацбезпеки у другій половині жовтня. Про це він розповів у ході спілкування із журналістами, передає «Укрінформ».



Він також розраховує, що після цієї зустрічі відбудеться підготовка та проведення Глобального саміту світу.



У червні у Копенгагені відбулася зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з радниками з національної безпеки та політичними радниками з Бразилії, Великобританії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії, а також представниками Єврокомісії та Євроради.



Друга зустріч на рівні радників відбулася 5–6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, де було представлено понад 40 країн.



Також в Україні відбуваються зустрічі на рівні послів щодо конкретних пунктів Формули світу.