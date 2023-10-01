На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что с 1 октября на оккупированных территориях начат осенний призыв. Соответствующее заявление политик сделал на своей Telegram-странице.



«Данные о выпускниках школ захватчики тщательно собирали весной текущего и прошлого годов. Информацию о тех, кто достиг совершеннолетия, уточняли во время так называемых «первых выборов» в сентябре», — отметил он.



Лысогор добавил, что в министерстве обороны РФ говорят, что бояться нечего, якобы после службы «призывников обещают вернуть домой».



Напомним, во временно оккупированном поселке Хрустальное Луганской области захватчики уже вовсю готовят несовершеннолетних парней присоединиться в ряды ВС РФ.