На окупованій Луганщині стартував осінній призов: в ОВА розповіли деталі

Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що з 1 жовтня на окупованих територіях розпочато осінній призов. Відповідну заяву політик зробив на своїй Telegram-сторінці.



«Дані про випускників шкіл загарбники ретельно збирали навесні поточного та минулого років. Інформацію про тих, хто досяг повноліття, уточнювали під час про «перших виборів» у вересні», — зазначив він.



Лисогор додав, що у міністерстві оборони РФ кажуть, що боятися нема чого, нібито після служби «призовників обіцяють повернути додому».



Нагадаємо, у тимчасово окупованому селищі Кришталеве Луганської області загарбники вже готують неповнолітніх хлопців вже долучитися до лав ЗС РФ.