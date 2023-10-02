Болгария закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами

Власти Болгарии закроют въезд для российских автомобилей, заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов в эфире национального телевидения, сообщает «24 часа».



«Мы очень активно работали с четверга (28 сентября) до вчерашнего дня (1 октября). Я уверен, что к концу дня (2 октября) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей. И хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев», — сказал Златанов.



Глава пограничной полиции отметил, что запрет касается как автомобилей, так и других вещей, на которые распространяются ограничения Евросоюза. Сколько автомобилей с российскими номера въезжает в Болгарию ежемесячно, представитель пограничной полиции не сказал, но отметил, что их немного.



Напомним, что в связи с рекомендациями Европейской комиссии относительно запрета на въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября 2023 года Польша запретила проезд авто с российской регистрацией.



Ранее, 13 сентября, на запрет проезда в своих странах для россиян пошли Эстония, Литва и Латвия. Позже, 15 сентября, к ним присоединилась Финляндия.