Болгарія закриває в'їзд для автомобілів із російськими номерами

Влада Болгарії закриє в'їзд для російських автомобілів, заявив голова болгарської прикордонної поліції Антон Златанов в ефірі національного телебачення, повідомляє «24 часа».



«Ми дуже активно працювали з четверга (28 вересня) до вчорашнього дня (1 жовтня). Я впевнений, що до кінця дня (2 жовтня) на території Болгарії розпочне діяти заборона на в'їзд російських автомобілів. І хочу зазначити, що для вантажівок вона діє вже кілька місяців», - сказав Златанов.



Глава прикордонної поліції зазначив, що заборона стосується як автомобілів, так і інших речей, на які поширюються обмеження Євросоюзу. Скільки автомобілів із російськими номерами в'їжджає до Болгарії щомісяця, представник прикордонної поліції не сказав, але зазначив, що їх небагато.



Нагадаємо, що у зв'язку з рекомендаціями Європейської комісії щодо заборони на в'їзд до ЄС автомобілів, зареєстрованих у Росії, з 17 вересня 2023 року Польща заборонила проїзд авто із російською реєстрацією.



Раніше, 13 вересня, на заборону проїзду у своїх країнах для росіян пішли Естонія, Литва та Латвія. Пізніше 15 вересня до них приєдналася Фінляндія.