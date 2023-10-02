У Херсоні та області внаслідок російських обстрілів є тяжко поранені

Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: МВС

У Херсоні вогнем військ РФ пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги. Про це повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА.



Внаслідок нічних ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестер, 12 та 13 років.



У повідомленні вказується, що у старшої сестри – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матірі медичну допомогу надали на місці.



Вранці росіяни обстріляли Золоту Балку. Там поранення дістала 59-річна місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні.



Сьогодні близько 10:00 російські війська обстріляли транспортне підприємство у Херсоні.



У МВД повідомили, що під час ранкових обстрілів спецназівцям КОРД вдалося під вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Потерпілого було передано лікарям. Його стан критичний.

Окрім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу від лікарів. Його травми не тяжкі.

Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: МВС