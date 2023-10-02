Окупанти перекинули на Луганщину резервну 25-ту армію РФ — Лисогор

Російські окупанти для поліпшення своїх позицій перевели в Луганську область 25-ту армію. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі національного телемарафону.



За його словами, три тижні тому в росіян була ротація, на Луганщину зайшов новий підрозділ — 25-та армія.



«Перед цим закидали 42-гу, її хлопці знищували, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції», — розповів Лисогор.



Нагадаємо, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку розташувалася резервна 25-та армія РФ. Їхня мета — тримати цей напрямок.