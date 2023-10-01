25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении расположилась резервная 25-я армия РФ. Их цель — держать это направление. Соответствующее заявление он сделал в эфире национального телемарафона.



«25-я армия РФ заменила 41-ю общевойсковую армию РФ и 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию РФ, которые были достаточно разорваны нашими защитниками на этом направлении. Эта армия уже полностью укомплектовалась, ее численность увеличилась до более 17 тысяч. Они заняли свои позиции возле Кременной», — сообщил начальник пресс-службы.



Однако Евлаш добавил, что подготовка личного состава остается на невысоком уровне.



«Эти военнослужащие набраны по контракту или переведены из остатков других подразделений. Мы не фиксируем там штурмовых действий, за прошедшие сутки ноль боевых столкновений», — подчеркнул он.



Также, как отметил начальник пресс-службы, на Лиманском и Купянском направлениях захватчики продолжают интенсивно применять авиацию, нанеся за сутки 13 авиационных ударов.



Напомним, авиация Вооруженных сил Украины накрыла некоторые населенные пункты Луганской области вдоль всей линии фронта.