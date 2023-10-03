Возле Работино ВСУ вернули свои позиции и удерживают их — ISW

Обновленная карта Института изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (ISW) обновил свою оценку по состоянию на 1 октября, согласно которой украинские войска потеряли позиции в системе траншей к юго-западу от Работино (13 км к югу от Орехова) в результате российских контратак в период с 13 по 30 сентября.



«Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки показывают, что украинские войска, вероятно, вернули эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и удерживают их в настоящее время», — сказано в обзоре ISW.



Также подчеркивается, что 2 октября ВСУ незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся контрнаступательных операций на западе Запорожской области и в районе Бахмута.



«На опубликованных 2 октября геолокационных кадрах видно, что украинские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Новомайорска (18 км к юго-востоку от Великие-Новоселки)», — отмечают аналитики ISW.