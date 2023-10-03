Біля Роботино ЗСУ повернули свої позиції та утримують їх — ISW

Оновлена карта ISW

Інститут вивчення війни (ISW) оновив свою оцінку станом на 1 жовтня, згідно з якою українські війська втратили позиції в системі траншів на південний захід від Роботино (13 км на південь від Орєхова) внаслідок російських контратак у період з 13 по 30 вересня.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, та супутникові знімки показують, що українські війська, ймовірно, повернули ці позиції десь між 12 і 17 вересня і утримують їх зараз», — сказано в огляді ISW.

Також підкреслюється, що 2 жовтня ЗСУ незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі контрнаступальних операцій, що продовжуються, на заході Запорізької області та в районі Бахмута.

«На опублікованих 2 жовтня геолокаційних кадрах видно, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Новомайорська (18 км на південний схід від Великих Новосілок)», — зазначають аналітики ISW.