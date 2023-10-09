Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ

09 октября 2023, 18:13

Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ

Агент российского ГРУ, действовавший под прикрытием волонтерского фонда в Днепре, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины задержала изменника летом этого года.

«По данным следствия, после разоблачения его подельников в начале года он ненадолго «залег на дно». Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским «куратором» и продолжил выполнять его задачи. Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким «прикрытием» фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города», — говорится в сообщении.

Российского агента, прежде всего, интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которую переправляли по железной дороге на передовую.

«Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из находившегося вблизи путей офиса волонтерской организации. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры», — сообщили в СБУ.

Агента оккупантов признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

«Благодаря активному сотрудничеству со следствием изменник смог избежать пожизненного заключения — суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разоблачен агент РФ, притворявшийся спасателем.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
СБУ Агент

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:13
Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ
16:42
Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену
16:42
Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР
16:09
Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — ОДА
14:41
В «ДНР» недовольны темпами подготовки Мариуполя к отопительному сезону
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
12:50
Ряд оккупированных городов Луганской области россияне не готовят к зиме
12:45
Автопарк аварийной газовой службы Донецкоблгаза пополнили новыми машинами
11:58
Корректировщик помогал РФ наводить ракеты на Одессу под видом спасателя — СБУ
10:59
Россияне перебросили в Мариуполь дополнительно до пяти тысяч военных — Андрющенко
09:41
Александровский отдел Госмиграционной службы в Донецкой области возобновил предоставление паспортных услуг
08:45
В районе Работино россияне возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении — ISW
08:14
Силы обороны Украины отбили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском направлениях
00:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 октября
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 октября
22:03
Российские оккупанты удерживают в плену около 500 жителей Мелитополя — Федоров
20:00
«ДНР» вынесла «предостережение» дончанке, обвинив в сборе данных для СБУ
17:22
«Суд» в Крыму приговорил украинца к 13 годам лишения свободы
16:35
Три человека пострадали при обстреле Волчанска на Харьковщине
все новости
20:05
Обстановка на Востоке и Юге Украины: сводка Генштаба ВСУ
19:18
«Дія» тестирует замену водительского удостоверения с доставкой
18:43
Ликвидация религиозных организаций в Украине: глава СБУ инициировал законопроект
18:13
Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ
17:38
Силы обороны ударили по группе военных РФ на Сватовско-Купянском направлении
17:13
Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций за поврежденное жилье
16:55
«Укрзализниця» вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах
16:42
Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену
16:42
Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР
16:17
«Вагнеровцы» готовили боевиков ХАМАС к нападению на Израиль — ЦНС
16:09
Жители Донецкой области продолжают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — ОДА
15:49
Оккупанты ранили пенсионерку на Херсонщине: она в состоянии средней тяжести
15:49
єВіднолення: краматорчанам выплатят более 30 млн грн за поврежденное и уничтоженное жилье
15:37
«Минус миллионы долларов у россиян»: украинские военные поразили более 60 танков и ББМ
15:19
Пытает гражданских. Один из руководителей «МВД РФ» Херсонщины получил подозрение от СБУ
15:04
РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР
14:41
В «ДНР» недовольны темпами подготовки Мариуполя к отопительному сезону
13:42
В Украину удалось вернуть еще девять детей с оккупированных территорий — Прокудин
13:30
Из-за обстрела Херсона пострадал местный житель
13:17
Задержан бизнесмен, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн гривен
все новости
ВИДЕО
РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР РФ передала боевикам ХАМАС захваченное оружие, чтобы дискредитировать Украину – ГУР
09 октября, 15:04
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама