Прикрывавшийся волонтерским фондом агент РФ получил 15 лет — СБУ

Агент российского ГРУ, действовавший под прикрытием волонтерского фонда в Днепре, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины задержала изменника летом этого года.

«По данным следствия, после разоблачения его подельников в начале года он ненадолго «залег на дно». Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским «куратором» и продолжил выполнять его задачи. Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под таким «прикрытием» фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города», — говорится в сообщении.

Российского агента, прежде всего, интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которую переправляли по железной дороге на передовую.

«Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из находившегося вблизи путей офиса волонтерской организации. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры», — сообщили в СБУ.

Агента оккупантов признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

«Благодаря активному сотрудничеству со следствием изменник смог избежать пожизненного заключения — суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разоблачен агент РФ, притворявшийся спасателем.