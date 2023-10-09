Агент РФ, який прикривався волонтерським фондом, отримав 15 років — СБУ

Агент російського ГРУ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі, отримав 15 років ув'язнення. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Повідомляється, що співробітники Служби безпеки України затримала зрадника цього літа.

«За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго «заліг на дно». Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським куратором і продовжив виконувати його завдання. Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використав свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким «прикриттям» фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста», — йдеться у повідомленні.

Російського агента насамперед цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляли залізницею на передову.

«Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, що знаходився поблизу шляхів. Отриману інформацію він передавав російській військовій розвідці через анонімні месенджери», — повідомили у СБУ.

Агента окупантів визнали винним у державній зраді, скоєної в умовах воєнного стану.

«Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув'язнення — суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що викрито агента РФ, який прикидався рятувальником.