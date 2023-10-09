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Обещала «откупить» от армии: будут судить жительницу Донетчины, которая обманула на 950 тысяч грн

09 октября 2023, 21:20

Обещала «откупить» от армии: будут судить жительницу Донетчины, которая обманула на 950 тысяч грн

В Донецкой области будут судить жительницу Горняка, которая обманула граждан более чем на 950 тысяч гривен. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. 

По даным следствия, в ноябре 2019 года ведущая инженерка одной из шахт города Горняк придумала мошенническую схему заработка. Не имея никакого отношения к Пенсионному Фонду или Территориальному центру комплектования, она обещала гражданам «решить вопросы» через эти учреждения.

Первого клиента она убедила, что докупит ему стаж для льготной пенсии, но для этого ей нужны документы и деньги. Потерпевший выложил за это более 98 тысяч гривен, но так ничего и не получил.


В августе-сентябре 2020 года обвиняемая по той же схеме обманула еще двоих мужчин. На этот раз у одного она попросила 150 тыс. грн., а с другой взяла уже 340 тыс. грн. Проблемы женщина не устраняла, а когда у «клиентов» возникали вопросы, она лгала, что «работает».

Через два года гражданка расширила список услуг, решив заработать на войне в Украине. Она пообещала новой знакомой снять с военного учета ее зятя и попросила к оплате «3-4 тыс. долларов США».

Номера карт и суммы платежей она сбрасывала заботливую тещу в мессенджер «Viber». В общем, «откуп» от армии стоил значительно дороже: в гривневом эквиваленте – более 361 тыс.

На даный момент, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Селидовский городской суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки, которой инкриминируют мошенничество (ч. ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины).

Противоправная деятельность женщины прекращена, а на дом «предпринимателя» наложен арест. Подозреваевой грозит наказание – 5 лет тюрьмы.

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