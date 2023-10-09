Обіцяла «відкупити» від армії: судитимуть мешканку Донеччини, яка обдурила на 950 тисяч грн

На Донеччині судитимуть мешканку Гірника, яка обдурила громадян більш ніж на 950 тис. грн. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2019 року провідна інженерка однієї з шахт м. Гірника вигадала шахрайську схему заробітку. Не маючи жодного відношення до Пенсійного Фонду чи Територіального центру комплектування, вона обіцяла громадянам «вирішити питання» через ці установи.

Першого клієнта вона переконала, що докупить йому стаж для пільгової пенсії, але для цього їй потрібні документи та гроші. Потерпілий виклав за це понад 98 тисяч гривень, а так нічого й не отримав.



У серпні-вересні 2020 року обвинувачена за тією ж схемою обдурила ще двох чоловіків. Цього разу в одного вона попросила 150 тис. грн., а з іншого вже взяла 340 тис. грн. Проблеми жінка не усувала, а коли у «клієнтів» виникали питання, вона брехала, що «працює».



За два роки громадянка розширила список послуг, вирішивши заробити на війні в Україні. Вона пообіцяла нової знайомої зняти з військового обліку її зятя та попросила до оплати "3-4 тис. доларів США".

Номери карток та суми платежів вона скидала дбайливу тещу до месенджера «Viber». Загалом «відкуп» від армії коштував значно дорожче: у гривневому еквіваленті – понад 361 тис. грн.



На даний момент, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Селидівського міського суду направлено обвинувальний акт щодо громадянки, якій інкримінують шахрайство (ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України).



Протиправну діяльність жінки припинено, а додому «підприємця» накладено арешт. Підозрювальній загрожує покарання – 5 років ув'язнення.