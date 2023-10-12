ВСУ продвинулись на сотни метров вперед в Бахмутском направлении, — Евлаш

За минувшие сутки украинским военнослужащим удалось продвинуться на сотни метров на Бахмутском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире информационного марафона.



«На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательные действия. В частности, за минувшие сутки сотнями метров нашим защитникам удалось пройти на некоторых направлениях южнее Бахмута. Противник продолжает бить по нашим силам из всех видов имеющегося вооружения, в частности, 580 раз открывал огонь из минометов, танков, различных гранатометов и стрелкового оружия, включая артиллерию всех типов и калибров», — сказал он.



Также Евлаш отметил, что на этом направлении произошло 8 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили 167 оккупантов, еще одного оккупанта взяли в плен.



«Нам удалось уничтожить, как и за минувшие сутки, 10 танков и тяжелую бронированную технику противника, среди которой БТРы, БПМ и пушки различного типа, как 152 мм, так и 122 мм калибров — это «Гиацинт-Б», «Мста-Б», одна реактивная система залпового огня «Град» и еще три Д-20 и две Д-30 установки», — подчеркнул спикер.



Также Евлаш добавил, что ВСУ продолжают выявлять склады с боеприпасами оккупантов и наносить удары по этим позициям.



Напомним, оккупанты для улучшения своих позиций перевели в Луганскую область 25-ую армию.