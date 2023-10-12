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ЗСУ просунулися на сотні метрів уперед на Бахмутському напрямку, — Євлаш

12 жовтня 2023, 16:54

ЗСУ просунулися на сотні метрів уперед на Бахмутському напрямку, — Євлаш

Минулої доби українським військовослужбовцям вдалося просунутися на сотні метрів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш у ефірі інформаційного марафону.

«На Бахмутському напрямі ми продовжуємо наступальні дії. Зокрема, за минулу добу сотнями метрів нашим захисникам вдалося пройти на деяких напрямках на південь від Бахмута. Противник продовжує гатити по наших силах з усіх видів озброєння, зокрема, 580 разів відкривав вогонь з мінометів, танків, різних гранатометів і стрілецької зброї, включно артилерія всіх типів і калібрів», — сказав він.

Також Євлаш зазначив, що на цьому напрямі сталося 8 бойових зіткнень. Українські військові знищили 167 окупантів, ще одного окупанта взяли в полон.

«Нам вдалося знищити, як і минулої доби, 10 танків, також важку броньовану техніку противника, серед якої БТРи, БПМ і гармати різного типу, як 152 мм, так і 122 мм калібрів — «Гіацинт-Б», «Мста-Б», одна реактивна система залпового вогню «Град» та ще три Д-20 та дві Д-30 установки», — наголосив спікер.

Також Євлаш додав, що ЗСУ продовжують виявляти склади з боєприпасами окупантів та наносити удари по цим позиціям.

Нагадаємо, окупанти для покращення своїх позицій перевели до Луганської області 25-ту армію.

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