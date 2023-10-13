Под Авдеевкой ВСУ держат оборону и продолжают контрнаступление — Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, при этом продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают агрессора вдоль всей линии фронта.

«На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак оккупантов в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области», — сообщается в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18.00 пятницы, опубликованной на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

«На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области… На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак россиян в районе Марьинки Донецкой области… На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области… На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области», — говорится в сводке.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы украинских населенных пунктов с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы с Украиной.

На Волынском и Полесском направлениях, по данным Генштаба, оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок со стороны Беларуси нет.