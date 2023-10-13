Під Авдіївкою ЗСУ тримають оборону і продовжують контрнаступ — Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України відбили атаки окупантів на Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, при цьому продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та лінії фронту.

«На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак окупантів у районі населеного пункту Авдіївка та понад 15 атак у районах Кераміка, Тоненького, Північного, Первомайського, Нетайлового Донецької області», — повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби сталося 68 бойових зіткнень.

«На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 12 атак у районах Сіньківки, Іванівки та Кислівки Харківської області… На Мар'їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак росіян у районі Мар'їнки Донецької області… На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області… На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище у районі Роботино Запорізької області», — йдеться у зведенні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріл українських населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону з Україною.

На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, оперативна ситуація без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань з боку Білорусі немає.