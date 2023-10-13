Прокуратура: Количество пострадавших из—за ракетного удара по Покровску возросло до 24 человек

Один погибший и двадцать четыре человека ранены – прокуроры продолжают фиксировать последствия ракетного удара по центру Покровска. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По состоянию на 22:00 известно, что в результате попадания средств поражения погиб мужчина, еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим с контузиями, ушибами, переломами и осколочными ранениями оказана неотложная медицинская помощь. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).