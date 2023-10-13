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Прокуратура: Кількість постраждалих через ракетний удар по Покровську зросла до 24 осіб

13 жовтня 2023, 22:27

Прокуратура: Кількість постраждалих через ракетний удар по Покровську зросла до 24 осіб

Один загиблий і двадцять чотири поранені – прокурори продовжують фіксувати наслідки ракетного удару по центру Покровська. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
 
Станом на 22:00 відомо, що внаслідок влучення засобів поразки загинув чоловік, ще 24 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.
 
Потерпілим з контузіями, забитими місцями, переломами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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