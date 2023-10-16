Донецкая ОВА будет согласовывать каждую закупку местных администраций

В Донецкой области будет усилен контроль за использованием средств, выделенных для восстановления региона, чем займется рабочая группа «Прозорість та підзвітність». Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«Одна из важнейших задач для государства и Донбасса в условиях военного положения - это противодействие злоупотреблению служебным положением», — подчеркнул во время брифинга исполняющий обязанности главы Донецкой облгосадминистрации, начальника областной военной администрации Игорь Мороз.



Обратив внимание руководителей всех уровней на то, что на войне не может быть двойных стандартов, он рассказал о деятельности рабочей группы «Прозорість та підзвітність», созданной в области 10 октября.



Рабочая группа, в состав которой вошли представители контролирующих и правоохранительных органов, будет работать по всем вопросам, касающимся использования в области средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии: запланированных и осуществленных публичных закупок работ, услуг и товаров, проведение оплат, осуществление работ и снабжение товаров.



С 10 октября руководители всех уровней военных и военно-гражданских администраций органов местного самоуправления должны сообщать о намерениях провести закупки любых товаров, работ, услуг областной военной администрации. Будет осуществляться контроль по направлениям, целесообразности использования и стоимости приобретения.



«Все это делается для того, чтобы власть была прозрачна, чтобы люди понимали, на что тратится каждая копейка», — подчеркнул Игорь Мороз, обратив внимание и на важность для местных руководителей коммуникации с общественностью с целью объяснения обоснованности расходов.



Что касается закупок, то глава области подчеркнул, что все эти процессы будут контролироваться и обнародоваться. Также Игорь Мороз отметил, что на первом этапе на рассмотрение рабочей группы будут выноситься вопросы закупок и расходования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а в дальнейшем, после наработки соответствующего опыта, эта практика при необходимости может быть распространена и на другие закупки.



Ранее для восстановления поврежденного или разрушенного жилья в Украине разработали программу «єВідновлення», которая направлена на компенсацию собственникам имущества.