Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій

На Донеччині буде посилено контроль за використанням коштів, виділених для відновлення регіону, чим займеться робоча група «Прозорість та підзвітність». Про це заявив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«Одне з найважливіших завдань для держави та Донбасу в умовах воєнного стану - це протидія зловживанню службовим становищем», - наголосив під час брифінгу виконувач обов'язків голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Звернувши увагу керівників усіх рівнів на те, що на війні не може бути подвійних стандартів, він розповів про діяльність робочої групи «Прозорість та підзвітність», створену в області 10 жовтня.



Робоча група, до складу якої увійшли представники контролюючих та правоохоронних органів, працюватиме з усіх питань, що стосуються використання в галузі коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії: запланованих та здійснених публічних закупівель робіт, послуг та товарів, проведення оплат, здійснення робіт та постачання товарів.



З 10 жовтня керівники всіх рівнів військових та військово-цивільних адміністрацій органів місцевого самоврядування мають повідомляти про наміри провести закупівлю будь-яких товарів, робіт, послуг обласної військової адміністрації. Здійснюватиметься контроль за напрямками, доцільністю використання та вартістю придбання.



«Все це робиться для того, щоб влада була прозорою, щоб люди розуміли, на що витрачається кожна копійка», — наголосив Ігор Мороз, звернувши увагу і на важливість для місцевих керівників комунікації з громадськістю з метою пояснення обґрунтованості видатків.



Щодо закупівель, то глава області наголосив, що всі ці процеси контролюватимуться та оприлюднюватимуться. Також Ігор Мороз зазначив, що на першому етапі на розгляд робочої групи виноситимуться питання закупівель та витрачання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а надалі, після напрацювання відповідного досвіду, ця практика за потреби може бути поширена і на інші закупівлі.



Раніше для відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла в Україні розробили програму «єВідновлення», яка спрямована на компенсацію власникам пошкодженого майна.