Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій

16 жовтня 2023, 17:06

Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій

На Донеччині буде посилено контроль за використанням коштів, виділених для відновлення регіону, чим займеться робоча група «Прозорість та підзвітність». Про це заявив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Одне з найважливіших завдань для держави та Донбасу в умовах воєнного стану - це протидія зловживанню службовим становищем», - наголосив під час брифінгу виконувач обов'язків голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Звернувши увагу керівників усіх рівнів на те, що на війні не може бути подвійних стандартів, він розповів про діяльність робочої групи «Прозорість та підзвітність», створену в області 10 жовтня.

Робоча група, до складу якої увійшли представники контролюючих та правоохоронних органів, працюватиме з усіх питань, що стосуються використання в галузі коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії: запланованих та здійснених публічних закупівель робіт, послуг та товарів, проведення оплат, здійснення робіт та постачання товарів.

З 10 жовтня керівники всіх рівнів військових та військово-цивільних адміністрацій органів місцевого самоврядування мають повідомляти про наміри провести закупівлю будь-яких товарів, робіт, послуг обласної військової адміністрації. Здійснюватиметься контроль за напрямками, доцільністю використання та вартістю придбання.

«Все це робиться для того, щоб влада була прозорою, щоб люди розуміли, на що витрачається кожна копійка», — наголосив Ігор Мороз, звернувши увагу і на важливість для місцевих керівників комунікації з громадськістю з метою пояснення обґрунтованості видатків.

Щодо закупівель, то глава області наголосив, що всі ці процеси контролюватимуться та оприлюднюватимуться. Також Ігор Мороз зазначив, що на першому етапі на розгляд робочої групи виноситимуться питання закупівель та витрачання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а надалі, після напрацювання відповідного досвіду, ця практика за потреби може бути поширена і на інші закупівлі.

Раніше для відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла в Україні розробили програму «єВідновлення», яка спрямована на компенсацію власникам пошкодженого майна.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Ігор Мороз
Місця
Донецька область
Інше
фінансовий контроль

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
16:07
Морги Донецька переповнені окупантами, є загроза спалаху інфекції
15:12
До порту окупованого Маріуполя прибули одночасно три російські судна — Андрющенко
13:32
«ДНР»: внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку померла дитина
12:37
У захопленому Луганську пролунав вибух, у місті видно чорний дим
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 жовтня
22:27
Нікопольський район зазнав масованого обстрілу — Лисак
21:03
Окупанти обстрілюють центр Херсона — МВА
20:03
ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямі – Генштаб
19:30
Під обстріл росіян у Бериславі потрапили житлові будинки, загинула жінка
19:10
Окупанти мобілізують вчителів на захоплених територіях — ЦНС
17:43
Росіяни намагаються оточити Куп'янськ — Сирський
17:01
Окупанти вдень обстріляли Дніпровський ринок у Херсоні — МВА
усі новини
19:57
ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Бахмутському напрямі за добу — Євлаш
19:35
Керівництву СБУ часів Януковича повідомили про підозру у «справах Майдану» — ДБР
18:56
У Норвегії різко зросла кількість переселенців із України
18:32
У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам
17:51
Донецький «Шахтар» розірвав контракт із головним тренером
17:24
У ЗСУ за два роки зросла кількість жінок-військових — Міноборони
17:06
Донецька ОВА узгоджуватиме кожну закупівлю місцевих адміністрацій
17:05
Виводив на розстріл мирних мешканців: бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув`язнення
16:49
У Краматорському районі внаслідок обстрілу спалахнула церква
16:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку чоловік підірвався на міні
16:34
Реалізація проекту «єВідновлення» у Донецькій області: росіяни знищили понад 36 тис будинків
16:04
Катар допоміг Україні повернути 4 дітей, яких вивезла Росія
15:33
Наказував обстрілювати Луганську область: судитимуть генерал-лейтенанта РФ
15:15
Росія втратила понад 60 танків і БТР у наступі під Авдіївкою — BILD
15:05
Рекорд від «Армії дронів»: бійці вразили в Авдіївці майже 500 одиниць російської техніки
15:04
В окупованій Горлівці впала російська авіабомба
14:33
В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто
13:38
ЗСУ знищили техніку окупантів на 1,8 млн доларів під Бахмутом
13:08
Партизани ліквідували понад 20 окупантів за тиждень у Маріуполі
12:53
Футболісти з Прикарпаття відслужили на «папері» 1100 днів
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама