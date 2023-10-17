Тіла окупантів дістають з-під завалів: у ССО розповіли деталі атаки ЗСУ у Луганську та Бердянську

У ніч на 17 жовтня пройшла успішна операція ССО України з ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську. Внаслідок чого російські окупанти зазнали значних втрат. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної та спеціальної техніки та боєприпасів», — йдеться у повідомленні.



Військові перевірили вказану інформацію та отримали підтвердження.



За інформацією ССО у Бердянську та Луганську знищено:

дев'ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, що знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

У ССО повідомили, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі загарбників становлять десятки загиблих і поранених — тіла досі дістають з-під завалів.



Нагадаємо, вранці 17 жовтня ми писали, що українські військовослужбовці завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська та Бердянська (Запорізька область). Саме там знаходиться російська техніка.