На Донецькому напрямку військові ССО вразили три танки росіян

Українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували три танки, а також іншу техніку російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі.



«Хороші новини з передової — завдяки ССО у росіян поменшало танків», — йдеться у повідомленні.



Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку.



«Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку», — резюмували в пресслужбі, опублікувавши відео.



Нагадаємо, що українські військовослужбовці продовжують знищувати техніку російських окупантів під Бахмутом Донецької області. Зокрема, вони вразили танки та автомобільну техніку.