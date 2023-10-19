Окупанти з артилерії вдарили по Херсону: поранено троє людей

Сьогодні вранці, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Постраждали троє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Херсон — під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей їх госпіталізували», — написав він.



За його інформацією, у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, уламкові травми. У чоловіків 60 та 39 років – осколкові поранення.



Нагадаємо, війська РФ 18 жовтня випустили шість керованих авіабомб за двома населеними пунктами Бериславського району Херсонської області.