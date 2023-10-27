Луганской области и громадам выделили более 1 миллиарда гривен — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании заявил о выделении более 1 миллиарда гривен для бюджета Луганской области и территориальных громад региона. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 октября.



«Также принимаем еще один документ, направленный на поддержку регионов. В этом году мы предусмотрели более 23 млрд грн для общин, которые испытали наибольшее влияние от агрессии России», — отметил он.



По словам Шмыгаля, эти средства на осуществление полномочий органов местного самоуправления. С начала года по этой программе мы уже выплатили регионам 14,7 млрд гривен.



«Сегодня выделяем еще 1 млрд 153 млн гривен для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных громад», — резюмировал чиновник.





Напомним, уроженцы и жители Донецкой, Николаевской и Херсонской областей смогут получить денежную помощь. В частности, выплата помощи составляет 6660 гривен.