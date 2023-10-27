Луганській області та громадам виділили понад 1 мільярд гривень — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні заявив про виділення понад 1 мільярд гривень для бюджету Луганської області та територіальних громад регіону. Відповідну заяву зробив сьогодні, 27 жовтня.



«Також приймаємо ще один документ, спрямований на підтримку регіонів. Цього року ми передбачили понад 23 млрд грн для громад, які зазнали найбільшого впливу від агресії Росії», — зазначив він.



За словами Шмигаля, ці кошти на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. З початку року за цією програмою ми вже виплатили регіонам 14,7 млрд гривень.



«Сьогодні виділяємо ще 1 млрд 153 млн гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад», — резюмував чиновник.





Нагадаємо, уродженці та жителі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати грошову допомогу . Зокрема виплата допомоги становить 6660 гривень.