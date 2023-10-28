Захарова обвинила ВСУ в атаке на Курскую АЭС

Официального представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Новость об этом появилась на сайте МИД РФ только 28 октября.



По ее словам, один из БПЛА, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.



Интересно, что в отчете минобороны России, которое фиксирует все «прилеты» на территорию страны-агрессора в тот день все беспилотники значатся как — перехваченные.



В свою очередь на странице губернатора Курской области Романа Старовойта единственной записью за 26 октября, когда по мнению Захаровой было совершенно нападение на АЭС, остается назначение министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александра Замараева.



Стоит отметить, что заявление представителя российского МИД вышло сразу же после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) стало оценивать размер ущерба, нанесенного в результате падения двух беспилотников РФ недалеко от Хмельницкой атомной станции.