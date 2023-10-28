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Захарова звинуватила ЗСУ в атаці на Курську АЕС

28 жовтня 2023, 15:25

Захарова звинуватила ЗСУ в атаці на Курську АЕС

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ввечері 26 жовтня Збройні сили України цілеспрямовано атакували Курську атомну електростанцію трьома безпілотними літальними апаратами. Новина про це з'явилася на сайті МЗС РФ лише 28 жовтня.

За її словами, один із БПЛА, начинений вибухівкою, врізався у склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Двоє інших впали на комплекс адміністративних будівель станції.

Цікаво, що у звіті міноборони Росії, яке фіксує всі «прильоти» на територію країни-агресора того дня, всі безпілотники значаться як — перехоплені.

Своєю чергою на сторінці губернатора Курської області Романа Старовойта єдиним записом за 26 жовтня, коли на думку Захарової був скоєний напад на АЕС, залишається призначення міністра транспорту та автомобільних доріг Курської області Олександра Замараєва.

Варто зазначити, що заява представника російського МЗС вийшла відразу після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стало оцінювати розмір збитків, завданих внаслідок падіння двох безпілотників РФ недалеко від Хмельницької атомної станції.

 

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АЕС Атака БПЛА атака беспілотників

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