Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 ноября

Общество



На подконтрольной России территории Луганской области уже почти полгода, как отключен мобильный интернет. В большинстве населенных пунктов нет ни связи, ни Интернета — мобильного и стационарного. В Северодонецком районе — повсюду. Так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций «ЛНР» Андрей Ершов сообщил, что операторы связи готовы запустить мобильный интернет на территории оккупированной части Луганской области, однако для этого нужно решение военного штаба.



В некоторых населенных пунктах оккупированной Луганской области школьников заставляют плести маскировочные сетки для российских оккупантов.



Права человека



Двоих украинских военных «суд» группировки «ДНР» признал виновными пленных украинских военных в том, то они якобы расстреляли автомобиль с мирными гражданами в Мариуполе и поместил в колонию строгого режима на 26 лет. Военнослужащих разведроты 56-го отдельного механизированного батальона ВСУ Романа Андриенко и Владимира Горбатюка обвинили в убийстве мирного жителям Мариуполя весной 2022 года.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены четырех человека в Донецке, Мариуполе и Ясиноватой, повреждены 13 жилых домов в Донецке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный заявил, что за пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Генерал считает, что для того, чтобы выйти из тупика, потребуется огромный технологический скачок.



Точное количество погибших украинцев в Мариуполе все еще неизвестно, однако прокурор Юрий Белоусов отметил, что минимум в 10 раз больше, чем известно сейчас. Он отметил, что официальная цифра погибших на данный момент — 11 362 человека, из них 508 детей.

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