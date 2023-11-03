Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 листопада

Суспільство



На підконтрольній Росії території Луганської області вже майже півроку відключено мобільний інтернет. Більшість населених пунктів не мають ні зв'язку, ні Інтернету — мобільного та стаціонарного. У Сєвєродонецькому районі — усюди. Так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.



У деяких населених пунктах окупованої Луганської області школярів змушують плести маскувальні сітки для російських окупантів.



Права людини



Двох українських військових «суд» угрупування «ДНР» визнав винними у тому, що вони нібито розстріляли автомобіль із мирними громадянами у Маріуполі та помістив у колонію суворого режиму на 26 років. Військовослужбовців розвідроти 56-го окремого механізованого батальйону ЗСУ Романа Андрієнка та Володимира Горбатюка звинуватили у вбивстві мирного мешканцям Маріуполя навесні 2022 року.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено чотирьох осіб у Донецьку, Маріуполі та Ясинуватій, пошкоджено 13 житлових будинків у Донецьку та Горлівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.



Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний заявив , що за п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Генерал вважає, що для того, щоб вийти з глухого кута, знадобиться величезний технологічний стрибок.



Точна кількість загиблих українців у Маріуполі все ще невідома , проте прокурор Юрій Білоусов зазначив, що мінімум у 10 разів більше, ніж відомо зараз. Він зазначив, що офіційна цифра загиблих на даний момент – 11 362 особи, з них 508 дітей.

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