Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 листопада

03 листопада 2023, 01:36

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 листопада

Суспільство

 На підконтрольній Росії території Луганської області вже майже півроку відключено мобільний інтернет. Більшість населених пунктів не мають ні зв'язку, ні Інтернету — мобільного та стаціонарного. У Сєвєродонецькому районі — усюди. Так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.

У деяких населених пунктах окупованої Луганської області школярів змушують плести маскувальні сітки для російських окупантів.

Права людини

 Двох українських військових «суд» угрупування «ДНР» визнав винними у тому, що вони нібито розстріляли автомобіль із мирними громадянами у Маріуполі та помістив у колонію суворого режиму на 26 років. Військовослужбовців розвідроти 56-го окремого механізованого батальйону ЗСУ Романа Андрієнка та Володимира Горбатюка звинуватили у вбивстві мирного мешканцям Маріуполя навесні 2022 року.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено чотирьох осіб у Донецьку, Маріуполі та Ясинуватій, пошкоджено 13 житлових будинків у Донецьку та Горлівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.

Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний заявив , що за п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Генерал вважає, що для того, щоб вийти з глухого кута, знадобиться величезний технологічний стрибок.

Точна кількість загиблих українців у Маріуполі все ще невідома , проте прокурор Юрій Білоусов зазначив, що мінімум у 10 разів більше, ніж відомо зараз. Він зазначив, що офіційна цифра загиблих на даний момент – 11 362 особи, з них 508 дітей.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
01:36
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 листопада
18:22
Ще двох військових ЗСУ «засуджено» в полоні «ДНР»
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
12:33
Через обстріл на Херсонщині сьогодні загинув чоловік — ОВА
11:22
В окупованому Маріуполі кількість загиблих може бути в 10 разів більшою, ніж відомо зараз
10:46
Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
10:34
«ЛНР» не збирається запускати мобільний інтернет без дозволу військових
09:38
У «ЛНР» школярі замість навчання плетуть маскувальні сітки для окупантів — Лисогор
09:35
«Пекельна ніч»: Село на Херсонщині обстріляли 40 разів за кілька годин — ОВА
08:22
Понад сотню населених пунктів за добу було обстріляно артилерією росіян — Генштаб ЗСУ
08:01
Загарбники змушують фермерів в окупації купувати вкрадену сільгосптехніку — ЦНС
00:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 листопада
17:29
У Донецьку під час обстрілу загинула дівчина і на міні підірвався чоловік
17:22
Навчають за стандартами РФ: 13 луганських освітян підозрюють в співпраці з окупантами
15:56
Росія отримала від Північної Кореї мільйон снарядів — Bloomberg
15:32
Про цілі росіян на Куп'янському напрямку розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ
15:10
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через вибухонебезпечний предмет
13:57
Вибух у Маріуполі сьогодні чули у всіх районах міста
13:50
Розстріл сім`ї у Волновасі: підозрюваних затримали на 30 діб
11:54
Міноборони Великої Британії дало оцінку новому озброєнню росіян
усі новини
01:36
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 листопада
00:00
Маєтки родини Медведчука все ще не конфісковано — ЗМІ
22:21
Загадкові отруєння опонентів Кремля: «Новичок» для журналістів ►
21:58
ЗМІ: Розвідка США знає про плани ПВК «Вагнер» передати «Хезболлі» ракетний комплекс
21:16
Окупанти штурмують не лише Авдіївку, а й Мар'їнку — військове зведення
20:24
Російський суд відібрав у Колесникова дві фабрики
19:19
Відновити пенсію, перебуваючи в окупації: юристи розповіли про перепони та можливості
18:22
Ще двох військових ЗСУ «засуджено» в полоні «ДНР»
17:50
При ударі по «Дніпру» загинули щонайменше 2 російські військові, є поранені — ЗМІ
16:59
На лівому березі Дніпра військові КОРД знищили техніку росіян
16:50
Заради мобілізації Росія має намір видавати в Естонії паспорти колишнім громадянам СРСР
16:45
Путін вимагає заблокувати сайти допомоги ЗСУ
16:01
ЗСУ взяли в полон громадянина Білорусі: він пішов на фронт заради грошей
15:55
У ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів Росії на користь України
15:47
Росіяни ціною величезних втрат намагаються оточити Авдіївку — Нацгвардія України
15:31
З прифронтової Донеччини евакуювали ще 67 дітей
15:25
Німеччина передала Україні новий військовий пакет: що до нього увійшло
15:20
Колишнього голову Верховного Суду залишили у СіЗО до 9 грудня
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
14:52
Україна готується до масованих ударів по енергетиці – Шмигаль
усі новини
ВІДЕО
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Волонтери привезли гарячі обіди до Часів Яра. Фото: Новини Донбасу Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►
01 листопада, 16:02
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама