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В Краматорске на этой неделе планируют запустить отопление

07 ноября 2023, 09:50

В Краматорске на этой неделе планируют запустить отопление

Отсрочка подачи теплоносителя в жилые дома Краматорска связана с аномально теплой осенью. Понижение температуры до среднесуточной +8 градусов по Цельсию ожидают не ранее середины текущей недели. Об этом сообщили в Краматорской городской военной администрации.

Отмечается, что все предприятия-теплопоставщики провели подготовку к прохождению отопительного сезона вовремя, согласно утвержденным ранее графикам.

«В течение теплого времени года было проведено плановое обслуживание сетей и генерирующего оборудования, выполнены все необходимые ремонты на участках, требующих внимания. Соответствующую подготовку зданий жилого фонда выполняли управляющие компании, комплекс мероприятий к прохождению зимнего периода выполнен на объектах социальной, медицинской, образовательной и другой нежилой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Напомним, в Дружковке Краматорского района отопительный сезон стартовал 1 ноября.

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