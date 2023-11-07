В Краматорске на этой неделе планируют запустить отопление

Отсрочка подачи теплоносителя в жилые дома Краматорска связана с аномально теплой осенью. Понижение температуры до среднесуточной +8 градусов по Цельсию ожидают не ранее середины текущей недели. Об этом сообщили в Краматорской городской военной администрации.

Отмечается, что все предприятия-теплопоставщики провели подготовку к прохождению отопительного сезона вовремя, согласно утвержденным ранее графикам.

«В течение теплого времени года было проведено плановое обслуживание сетей и генерирующего оборудования, выполнены все необходимые ремонты на участках, требующих внимания. Соответствующую подготовку зданий жилого фонда выполняли управляющие компании, комплекс мероприятий к прохождению зимнего периода выполнен на объектах социальной, медицинской, образовательной и другой нежилой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Напомним, в Дружковке Краматорского района отопительный сезон стартовал 1 ноября.