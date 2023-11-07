У Краматорську цього тижня планують запустити опалення

Відстрочка подачі теплоносія до житлових будинків Краматорська пов'язана з аномально теплою осін'ю. Зниження температури до середньодобової +8 градусів за Цельсієм очікують не раніше середини поточного тижня. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що всі підприємства-теплопостачальники провели підготовку до проходження опалювального сезону вчасно, згідно із затвердженими раніше графіками.

«Протягом теплої пори року було проведено планове обслуговування мереж та генеруючого обладнання, виконано всі необхідні ремонти на ділянках, які потребують уваги. Відповідну підготовку будівель житлового фонду виконували керуючі компанії, комплекс заходів до проходження зимового періоду виконано на об'єктах соціальної, медичної, освітньої та іншої нежитлової інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дружківці Краматорського району опалювальний сезон стартував 1 листопада.