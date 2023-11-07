Единственный на Донетчине перинатальный центр получил новейшее оборудование

Перинатальный центр в Покровске получил новейшее медицинское оборудование. Фото: Донецкая ОВА

Благотворители передали единственному перинатальному центру в Донецкой области новейшее медицинское оборудование. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ вУкраину на Донетчине работало три перинатальных центра. В настоящее время остался только один — в Покровске.

«К сожалению, агрессор оккупировал и разрушил Мариуполь, нанес ракетный удар по медучреждению в Краматорске. Поэтому такой центр работает только в Покровске. Сейчас в медицинском заведении идет ремонт, а благодаря помощи Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана имеем возможность оснастить наши помещения отличным современным оборудованием», — сообщили в Донецкой ОВА.

Благотворительный фонд передал в Покровский перинатальный центр многофункциональные современные кровати; устройства обогрева и неонатальные инкубаторы для новорожденных; переносные детские и стационарные аппараты ИВЛ с мониторами пациента; родильное кресло; инжектор для аппарата МРТ; оборудование для проведения анестезии; оборудование для проверки зрения.

Напомним, Кураховская городская больница получила современный реанимобиль.