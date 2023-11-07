Єдиний на Донеччині перинатальний центр отримав найновіше обладнання

Перинатальний центр у Покровську отримав найновіше медичне обладнання. Фото: Донецька ОВА

Благодійники передали єдиному перинатальному центру Донецької області новітнє медичне обладнання. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині працювало три перинатальні центри. Нині залишився лише один — у Покровську.

«На жаль, агресор окупував і зруйнував Маріуполь, завдав ракетного удару по медустанові у Краматорську. Тому такий центр працює лише у Покровську. Зараз у медичному закладі триває ремонт, а завдяки допомозі Благодійного фонду Едуарда Мкртчана маємо можливість оснастити наші приміщення чудовим сучасним обладнанням», — повідомили у Донецькій ОВД.

Благодійний фонд передав до Покровського перинатального центру багатофункціональні сучасні ліжка; пристрої обігріву та неонатальні інкубатори для новонароджених; переносні дитячі та стаціонарні апарати ШВЛ з моніторами пацієнта; пологове крісло; інжектор для апарату МРТ; обладнання для проведення анестезії; обладнання для перевірки зору.

Нагадаємо, Курахівська міська лікарня отримала сучасний реанімобіль.