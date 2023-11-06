Городская больница в Курахово получила современный автомобиль скорой помощи

Больнице в Курахово передали современный реанимобиль. Фото: Донецкая ОВА

Современный реанимобиль, оснащенный медицинским оборудованием и аптечкой для военнослужащих, получила городская больница в Курахово. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная военная администрация.

Отмечается, что автомобиль был передан больнице при содействии директора Национального института рака Елены Ефименко, Центра медицинских инноваций «Технопарк Украина» и Благотворительной организации «BeForUkraine», а также при участии организации «Благотворительный фонд Милосердия и Здоровья», предпринимателей и волонтеров.

Заместитель председателя Донецкой ОВА Вадим Филашкин подчеркнул, что этот автомобиль предназначен для транспортировки тяжелобольных и предоставления экстренной медицинской помощи как для военнослужащих, так и для гражданского населения.