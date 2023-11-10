Ликвидировали командира роты и экипаж БПЛА: в Нацполиции рассказали о потерях оккупантов

Подразделение авиации Национальной полиции в Донецкой области уничтожило командира роты оккупантов и экипаж российского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.



«Полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Было принято решение привлечь ударную группу управления авиации и полиции на воде, чтобы уничтожить врага», — говорится в сообщении.



Как результат, было подтверждено уничтожение российского командира роты, еще трое оккупантов получили тяжелые ранения.



Также в этот же период во взаимодействии с военными бригады «Лють», военнослужащие подразделения авиации «отработали» российские системы «Муром М», в результате — одна система была полностью уничтожена.



Кроме того, полицейские обнаружили взлет вражеского БПЛА с замаскированной позиции. Украинские военные отработали и по ней ударным дроном.



Напомним, на участке Ягодное-Купянск-Узловой россияне приостановили наступление из-за значительных потерь.